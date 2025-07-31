В Иркутске с помощью робота прооперировали подростка весом 115 кг

У второго ребенка была желчнокаменная болезнь — камень перекрыл проток, вызвав боли и даже пожелтение кожи. И здесь робот-ассистент не подвёл: врачи аккуратно удалили желчный пузырь, избежав осложнений. Как отмечают сами врачи, оба случая совершенно разные — начиная от особенностей патологии и заканчивая возрастом пациентов.