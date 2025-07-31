В Иркутске с помощью робота прооперировали подростка весом 115 кг

В Иркутской областной детской больнице помогли сразу двум детям с серьезными заболеваниями. Как сообщил в своем тг-канале главврач больницы Юрий Козлов, за один день робот-ассистент помог врачам выполнить две сложнейшие операции юным пациентам.
— Первым пациентом стал подросток весом 115 килограммов. Его беспокоила крупная киста правой почки, сдавливавшая орган и вызывавшая хронический болевой синдром. С помощью робота мы провели тотальную кистэктомию: аккуратно выделили и удалили кисту, освободив почку от компрессии, — рассказал Юрий Козлов.
У второго ребенка была желчнокаменная болезнь — камень перекрыл проток, вызвав боли и даже пожелтение кожи. И здесь робот-ассистент не подвёл: врачи аккуратно удалили желчный пузырь, избежав осложнений. Как отмечают сами врачи, оба случая совершенно разные — начиная от особенностей патологии и заканчивая возрастом пациентов.