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Бауэрсокс: РФ и США могут сотрудничать и после вывода МКС из эксплуатации

По завершении эксплуатации МКС Россия и США сохранят потенциал для дальнейшего сотрудничества в космосе, при условии благоприятных обстоятельств.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель главы NASA, отвечающий за реализацию космических программ, Кен Бауэрсокс заявил, что по завершении эксплуатации МКС Россия и США сохранят потенциал для дальнейшего сотрудничества в космосе, при условии благоприятных обстоятельств.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции, запись которой была опубликована NASA.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в рамках визита в США посетил Космический центр имени Джонсона, где расположены ключевые объекты, связанные с управлением Международной космической станцией.