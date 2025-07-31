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Соскин: Киев скрывает последствия мощного удара РФ по полигону ВСУ

При ударе «Искандереми» по лагерю учебного центра ликвидировано до 200 военных.

Источник: Аргументы и факты

Киевские власти скрывают последствия мощного удара по учебному полигону Вооружённых сил Украины в Черниговской области, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он уточнил, что Киев систематически скрывает потери, это делается даже в тех случаях, когда ничего не получится скрыть.

«И вот про этот удар в Черниговской области молчат, говорят про трёх погибших. Удар сильнейший на самом деле. Так сколько на самом деле убитых и раненных? Сколько можно врать?», — сказал Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Соскин отметил, что Михаил Драпатый, возглавляющий украинские сухопутные войска, не выступил. Кроме того, по его словам, власти Черниговской области особенно выделяются в плане сокрытия информации.

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что при ударе «Искандереми» по лагерю учебного центра сухопутных войск стратегического резерва в Черниговской области ликвидировано до 200 военных.

Украинская сторона утверждает, что речь идёт «о трёх погибших и 18 раненых» украинских военных.

Ранее сообщалось, что военкоры показали кадры удар «Искандера» по полигону Вооружённых сил Украины в Черниговской области.