НАСА: США и Россия смогут вместе работать в космосе

Отмечается, что срок эксплуатации МКС неоднократно продлевался. Изначально завершение работы станции планировалось на 2020 год, однако в 2015 году «Роскосмос» и NASA договорились продлить программу до 2024 года. Позже, в 2023 году российское правительство перенесло окончание участия в проекте на 2028 год.