Роскосмос: Утечка воздуха на российском сегменте МКС значительно сократилась

Утечка воздуха, которая ранее была обнаружена на российском сегменте Международной космической станции, значительно сократилась после проведения ремонта. Об этом информировал замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев.
По словам Крикалева, утечка не прекратилась совсем, но стала намного меньше.
«По прошествии длительного периода времени мы видим, что утечка продолжается, но значительно сократилась», — сказал он в беседе с журналистами.
Напомним, еще в феврале 2024 года сообщалось, что специалисты фиксируют утечку воздуха на российском сегменте Международной Космической Станции, при этом экипажу МКС и самой станции ничего не угрожало.
Ранее, в 2021 году, возможную утечку воздуха на МКС обнаружили с помощью чаинок.
Первые сообщения о «дырках» в одном из помещений МКС относятся к 2019 году.
В июне 2025 года сообщалось, что на Международной космической станции (МКС) ликвидировали утечку воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда».