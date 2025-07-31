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В России с 1 августа ужесточают правила открытия счетов для подростков

С 1 августа в России вступают в силу новые правила открытия банковских счетов для подростков.

С 1 августа в России вступают в силу новые правила открытия банковских счетов для подростков. Согласно изменениям в законодательстве, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет смогут открыть счет только с письменного согласия родителей или законных представителей.

Как агентству «Прайм» рассказала эксперт Мария Ермилова, исключение составят случаи, когда подросток признан полностью дееспособным — например, при вступлении в брак или после процедуры эмансипации.

Новые меры направлены на защиту молодежи от мошенничества и противоправных финансовых операций, а также на повышение финансовой грамотности через семейное обсуждение денежных вопросов.

Ранее сообщалось, что эксперты предрекают рост цены «школьного набора» с начала августа.