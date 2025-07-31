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В Черемхово пройдут соревнования по спортивной ловле рыбы

Участвовать могут команды по три человека.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Черемхово пройдут соревнования по спортивной ловле рыбы. Мероприятие «КЛЕВый карась» проходит уже во второй раз. Участники с азартом будут ловить рыбу на поплавочную удочку. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

— Мероприятие состоится на городском озере 31 июля с 18:00 до 21:00. Желающие могут собрать команды по три человека, — пояснили в администрации города.

Заявки на участие нужно подавать в Черкизовском отделение охотников и рыболовов. Возможность насладиться размеренной рыбалкой в атмосфере азарта появилась у сибиряков в рамках Черемухового фестиваля.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре прооперировали подростка весом 115 килограмм. Вмешательство проводилось с помощью робота.