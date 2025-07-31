В Черемхово пройдут соревнования по спортивной ловле рыбы. Мероприятие «КЛЕВый карась» проходит уже во второй раз. Участники с азартом будут ловить рыбу на поплавочную удочку. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.