В Черемхово пройдут соревнования по спортивной ловле рыбы. Мероприятие «КЛЕВый карась» проходит уже во второй раз. Участники с азартом будут ловить рыбу на поплавочную удочку. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Мероприятие состоится на городском озере 31 июля с 18:00 до 21:00. Желающие могут собрать команды по три человека, — пояснили в администрации города.
Заявки на участие нужно подавать в Черкизовском отделение охотников и рыболовов. Возможность насладиться размеренной рыбалкой в атмосфере азарта появилась у сибиряков в рамках Черемухового фестиваля.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре прооперировали подростка весом 115 килограмм. Вмешательство проводилось с помощью робота.