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До 700 тыс. на ребёнка: Депутаты хотят ввести в России прогрессивную шкалу маткапитала

Миронов: СРЗП предлагает ввести прогрессивную шкалу маткапитала.

Источник: Комсомольская правда

Группа депутатов от партии «Справедливая Россия — За правду» предлагает ввести прогрессивную шкалу материнского капитала. При этом выплаты на одного ребёнка могут увеличиться до 700 тыс. рублей.

«У нас есть предложение о прогрессивном материнском капитале: первый ребенок родился — 500 тыс. рублей родители получили, второй родился — 600 тыс., третий родился — 700 тыс.», — цитирует ТАСС преседателя СРЗП Сергея Миронова.

Миронов выразил уверенность, что эта мера может помочь решить демографическую проблему. Кроме того, депутаты предлагают компенсировать семьям с детьми до ста процентов стоимости аренды жилья, в зависимости от количества детей.

Ранее депутат Останина высказывала предложение о том, что материнский капитал нужно выплачивать при рождении первого, второго и всех последующих детей, при этом сумма маткапитала с каждым новым ребенком должна увеличиваться на 25%.

Как использовать материнский капитал в 2025 году, читайте здесь на KP.RU.