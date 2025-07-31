Сразу к сладкому: Россияне рассказали, какое меню предпочитают на первых свиданиях

В качестве напитка для свидания, несмотря на стереотипы о романтическом бокале вина, чаще всего заказывают чай или кофе (37,8%). Однако вино всё же остаётся вторым по популярности выбором (23,3%). Безалкогольные напитки (лимонад, морс) предпочитают 19,6%. Коктейли (11,9%), крепкий алкоголь (3,9%) и пиво (3,6%) оказались далеко не в приоритете. При этом в Москве чай или кофе выбирают 23,3%, в Санкт-Петербурге 26,7% отдают предпочтение пиву. В Екатеринбурге 10% респондентов обычно заказывают коктейли. В Новосибирске и Красноярске 25% жителей пьют крепкий алкоголь, в Уфе 7% и Волгограде 8% респондентов — безалкогольные напитки.