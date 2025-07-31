Замглавы Роскосмоса Крикалев рассказал об утечке воздуха на МКС

— Утечка продолжается. Мы продолжаем работу по ее поиску и устранению. Недавние ремонтные работы значительно сократили скорость утечки воздуха. В течение некоторого времени мы считали, что нашли последнюю трещину и заделали ее. Однако долгосрочные наблюдения показали, что утечка воздуха продолжается, — сообщил он на пресс-конференции в преддверии запуска корабля Crew Dragon Endeavour с экипажем миссии Crew-11.