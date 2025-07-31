Замглавы Роскосмоса Крикалев рассказал об утечке воздуха на МКС

Наблюдения показали, что утечка в промежуточной камере модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС), об устранении которой сообщалось в июне, все еще продолжается. Об этом рассказал заместитель главы Роскосмоса, спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалев.
— Утечка продолжается. Мы продолжаем работу по ее поиску и устранению. Недавние ремонтные работы значительно сократили скорость утечки воздуха. В течение некоторого времени мы считали, что нашли последнюю трещину и заделали ее. Однако долгосрочные наблюдения показали, что утечка воздуха продолжается, — сообщил он на пресс-конференции в преддверии запуска корабля Crew Dragon Endeavour с экипажем миссии Crew-11.
По его словам, специалисты из РФ и Соединенных Штатов работают вместе, чтобы поскорее устранить брешь, для всех важно, чтобы таких ситуаций не возникало на будущих станциях, передает ТАСС.
25 июля ракета «Союз-2.1б» с двумя аппаратами «Ионосфера-М» и 18 малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный в Амурской области.
Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и начал выводить космические аппараты на заданные орбиты.