Дмитрук: митинг в Киеве за независимость НАБУ собрал пять тысяч человек

В украинской столице состоялся очередной митинг в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Украинский парламентарий Артём Дмитрук рассказал, что в акции участвуют не менее пяти тысяч человек.
«Кроме лозунгов в поддержку антикоррупционных органов, митингующие вышли с плакатами», — написал он в Telegram.
В частности, речь идёт о плакатах «Страну спасёт конец власти Зеленского» и «The Telegraph: Зеленский — часть проблемы, которая должна уйти в отставку».
Напомним, новый законопроект фактически ликвидирует всю независимость НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры. На Украине проходят протесты.
Ранее экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что страны Запада откажутся от Украины из-за решения Зеленского о закрытии антикоррупционных агентств.