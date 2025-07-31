Эксперт рассказал о новых правилах прохождения водительской медкомиссии

«В любом случае сам факт перехода справки в электронный вид — это плюс. В регионах давно существует теневой рынок поддельных медсправок, которые пользовались спросом именно потому, что Госавтоинспекция не могла проверить их подлинность. Ведь никто не будет звонить в поликлинику, чтобы выяснить, проходил ли конкретный человек медкомиссию. Теперь же эта схема становится невозможной. Так что порядок в этом вопросе наконец-то наводится», — заключил Шкуматов.