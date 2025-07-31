Эксперт рассказал о новых правилах прохождения водительской медкомиссии

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Медицинская справка, которую получают водители после прохождения медкомисии, с 1 августа переходит в электронный формат, рассказал РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
«С 1 августа медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки. Именно эти данные, номер и QR-код, нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции. По сути, бумажный вариант справки уходит в прошлое», — рассказал Шкуматов.
Эксаперт также предположил, что после прохождения медкомиссии водитель, возможно, будет показывать QR-код в психиатрический и наркологический диспансеры, а учреждения, в свою очередь, внесут данные автовладельца в свои базы.
«В любом случае сам факт перехода справки в электронный вид — это плюс. В регионах давно существует теневой рынок поддельных медсправок, которые пользовались спросом именно потому, что Госавтоинспекция не могла проверить их подлинность. Ведь никто не будет звонить в поликлинику, чтобы выяснить, проходил ли конкретный человек медкомиссию. Теперь же эта схема становится невозможной. Так что порядок в этом вопросе наконец-то наводится», — заключил Шкуматов.