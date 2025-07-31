«С ней был контакт»: Ольга Зайцева высказалась о гибели Лауры Дальмайер

Напомним, 30 июля стало известно о гибели двукратной олимпийской чемпионки, семикратной чемпионки мира Лауры Дальмайер. Немка погибла в Пакистане при восхождении на пик Лайла (6096 м) в горной системе Каракорум. Дальмайер попала под камнепад, её напарница вызвала помощь, но из-за отдалённости района и плохой погоды спасатели не смогли прибыть оперативно. Немецкая спортсменка завершила карьеру в биатлоне в 26 лет, потеряв мотивацию. Позже она занялась альпинизмом. В 2022 году парень Лауры также погиб в горах.