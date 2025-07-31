Генпрокуратура обратилась с новым иском к издателю «Мира танков»

Известно, что это уже не первый иск Генпрокуратуры по данному направлению. В начале июня другой московский суд удовлетворил требования ведомства и передал государству 100% долей в уставном капитале трех юридических лиц, связанных с петербургской игровой студией и издателем игр «Мир танков» и «Мир кораблей». Суды также признали деятельность Хатажаева и Кислого экстремистской и запретили им деятельность на территории России.