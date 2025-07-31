Онколог Каприн назвал факторы риска развития рака

Курение, употребление спиртного, сахарный диабет, ожирение, потребление красного мяса и жирной пищи в избытке может привести к развитию рака. Об этом рассказал генеральный директор НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения РФ, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
— Курильщики в 30 раз чаще заболевают раком различных локализаций, не только раком легкого. Это касается и курения электронных сигарет, так как дымовое воздействие и канцерогены сохраняются. Далее идет алкоголь, особенно в избытке, — это фактор риска развития нескольких видов онкологии, в том числе рака печени, молочной железы и кишечника, — цитирует его РИА Новости.
Также факторами риска являются ожирение, сахарный диабет, хронические заболевания и вирусные инфекции. Еще на рост числа случаев колоректального рака напрямую влияет избыток красного мяса и жирной пищи, добавил Каприн.
Онколог Владимир Ивашков рекомендовал каждой женщине пройти обследование на рак шейки матки и рак кишечника.
В первом случае проводится исследование соскоба шейки матки и цервикального канала, а во втором — пациенты сдают анализ кала на скрытую кровь или проходят колоноскопию.