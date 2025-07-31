Онколог Каприн назвал факторы риска развития рака

— Курильщики в 30 раз чаще заболевают раком различных локализаций, не только раком легкого. Это касается и курения электронных сигарет, так как дымовое воздействие и канцерогены сохраняются. Далее идет алкоголь, особенно в избытке, — это фактор риска развития нескольких видов онкологии, в том числе рака печени, молочной железы и кишечника, — цитирует его РИА Новости.