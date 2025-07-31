Илон Маск заявил, что ИИ и робототехника способны решить проблему голода

Миллиардер уверен, что инновации в области ИИ и автоматизации способны значительно улучшить качество жизни людей по всему миру.
«Путь к решению проблем голода, болезней и бедности лежит через искусственный интеллект и роботехнику», — написал Маск.
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Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.Читать дальше