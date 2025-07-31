Илон Маск заявил, что ИИ и робототехника способны решить проблему голода

Американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что искусственный интеллект и робототехника могут стать решением для таких серьёзных глобальных проблем, как голод, болезни и бедность. В своём недавнем посте в социальной сети X он подчеркнул, что именно эти технологии могут помочь человечеству справиться с вызовами современности.