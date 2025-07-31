Крикалев: утечка воздуха на российском сегменте МКС значительно сократилась

Заместитель генерального директора Роскосмоса Сергей Крикалёв сообщил, что несмотря на продолжающуюся утечку воздуха в российском сегменте Международной космической станции, её уровень заметно снизился после проведённых ремонтных работ.
В ходе пресс-конференции он подчеркнул, что проблема сохраняется, однако масштаб утечки стал значительно меньшим по сравнению с предыдущими показателями.
Ранее заместитель главы NASA, отвечающий за реализацию космических программ, Кен Бауэрсокс заявил, что по завершении эксплуатации МКС Россия и США сохранят потенциал для дальнейшего сотрудничества в космосе, при условии благоприятных обстоятельств.