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Крикалев: утечка воздуха на российском сегменте МКС значительно сократилась

Её уровень заметно снизился после проведённых ремонтных работ.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель генерального директора Роскосмоса Сергей Крикалёв сообщил, что несмотря на продолжающуюся утечку воздуха в российском сегменте Международной космической станции, её уровень заметно снизился после проведённых ремонтных работ.

В ходе пресс-конференции он подчеркнул, что проблема сохраняется, однако масштаб утечки стал значительно меньшим по сравнению с предыдущими показателями.

Ранее заместитель главы NASA, отвечающий за реализацию космических программ, Кен Бауэрсокс заявил, что по завершении эксплуатации МКС Россия и США сохранят потенциал для дальнейшего сотрудничества в космосе, при условии благоприятных обстоятельств.