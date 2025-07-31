Россиянам рассказали о праве отказаться от массовых рассылок

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. С 1 августа россияне могут отказаться от получения массовых смс-рассылок, рассказала агентству «Прайм» заместитель исполнительного директора МГО «Опора России» Наталья Голоснова.
«Согласно изменениям, пользователь вправе направить оператору связи отказ от получения рассылки. Предусмотрено, что это можно будет сделать в личном кабинете абонента на сайте оператора связи либо в мобильном приложении. Оператор после получения соответствующего сообщения обязан прекратить такую рассылку», — рассказала эксперт.
Как пояснила собеседница агентства, этот запрет призван защитить от ненужной информации, навязчивых рекламных сообщений и телефонного мошенничества.
Нововведения вступают в силу 1 августа и регламентированы отдельным Федеральным законом «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий».