Россиянам рассказали о праве отказаться от массовых рассылок

«Согласно изменениям, пользователь вправе направить оператору связи отказ от получения рассылки. Предусмотрено, что это можно будет сделать в личном кабинете абонента на сайте оператора связи либо в мобильном приложении. Оператор после получения соответствующего сообщения обязан прекратить такую рассылку», — рассказала эксперт.