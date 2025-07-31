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Опубликован прогноз погоды на 31 июля 2025 года в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМССегодня у нас прогноз на 31 июля 2025 года.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

Сегодня у нас прогноз на 31 июля 2025 года. В этот день ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, так что не забудьте взять с собой зонт, если планируете проводить время на улице.

Ветер будет слабым, что сделает атмосферу более комфортной для прогулок. Ночные температуры будут колебаться в пределах +15 до +17 градусов, а днем воздух прогреется до +22, +24 градусов.

Таким образом, день обещает быть довольно теплым, но с небольшой вероятностью осадков. Оставайтесь с нами для получения актуальных новостей о погоде!