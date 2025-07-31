Культурный код: Психолог объяснил, почему у русских и американок разные «редфлаги» в парнях

Эксперт обратил внимание на то, что в России и странах СНГ преобладают традиционные представления о гендерных ролях. В мужчинах ценятся такие качества, как сила, надёжность и умение нести ответственность. В то же время на Западе нормой считается, когда парни делают маникюр, экспериментируют с внешним видом и перенимают женские черты поведения.