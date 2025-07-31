«Что говорят уехавшие — это их проблемы»: Юрий Антонов вступился за Пахмутову после слов Макаревича*

«Я не общался с Андреем Макаревичем* много лет. Даже не хочу говорить об этом человеке. Лично я творчество Александры Николаевны оцениваю положительно. Она выдающийся деятель и человек! А что там говорят уехавшие — это их проблемы. Даже вникать в это не хочется», — приводит слова Антонова «Абзац».
Музыкант отметил, что в жизни есть вещи намного важнее.
Напомним, ранее Макаревич* раскритиковал творчество Александры Пахмутовой, назвав её не очень хорошим композитором. Уехавший в Израиль иноагент заявил, что чувствовал неловкость, когда отказывался исполнять написанные для современных групп произведения Пахмутовой.
Пахмутова является автором более четырёхсот произведений. Большая часть создана совместно с её супругом, поэтом Николаем Добронравовым. В число самых знаменитых входят «Нежность», «Надежда», «Птица счастья», «Беловежская Пуща», «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей» и многие другие.