Россиянам рассказали об изменениях в медкомиссии водителей

В России с 1 августа справка о прохождении медкомиссии водителям будет предоставляться в электронном виде. Об этом сообщили в «Народном фронте», передает РИА Новости.
«С 1 августа медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки», — говорится в сообщении.
После получения электронных данных россияне будут предъявлять их в ГАИ. Они автоматически загрузятся в государственную систему. Бумажного варианта больше не предусмотрено. Не исключено, что QR-коды можно будет предоставлять в нарко- и психдиспансеры для занесения сведений в их базы.
В «Народном фронте» отметили, что такое нововведение лишит теневой рынок возможности торговать поддельными справками о прохождении медкомиссии. Ранее сотрудникам ГАИ было проблематично установить подлинность документа.