Россиянам рассказали об изменениях в медкомиссии водителей

После получения электронных данных россияне будут предъявлять их в ГАИ. Они автоматически загрузятся в государственную систему. Бумажного варианта больше не предусмотрено. Не исключено, что QR-коды можно будет предоставлять в нарко- и психдиспансеры для занесения сведений в их базы.