Белоруссия передаст России освященные камни в знак военного братства

В нем также отмечается, что первый белорусский «Камень Памяти», в честь белорусов-черноморцев и спасителя Геленджика и освободителя Новороссийска, командира новороссийской военно-морской базы, адмирала земли белорусской Георгия Никитича Холостякова, планируется установить на Площади Куникова рядом с «Якорем Памяти», подаренным в 1976 году ветеранами города-героя Новороссийска в честь морского братства ветеранов города-героя Новороссийск и города -героя Москва.