В Иркутске активно благоустраивают пять городских территорий

В Иркутске активно преображаются пять популярных общественных пространств. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, работы идут по федпрограмме «Формирование комфортной городской среды». На «Аллее здоровья», расположенной на улице Розы Люксембург, уже появились новые ели. Одновременно с этим строители приступили к организации удобного проезда, который свяжет парковку с 19-м Советским переулком.