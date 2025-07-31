В Иркутске активно благоустраивают пять городских территорий

В Иркутске активно преображаются пять популярных общественных пространств. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, работы идут по федпрограмме «Формирование комфортной городской среды». На «Аллее здоровья», расположенной на улице Розы Люксембург, уже появились новые ели. Одновременно с этим строители приступили к организации удобного проезда, который свяжет парковку с 19-м Советским переулком.
— Один из хороших примеров — Падь Долгая. Эту территорию удалось сделать за счет экономии. Благодаря слаженной и четкой работе подрядчика, объект сдан досрочно. Уже сейчас на обновленном пространстве гуляют семьи с детьми, молодежь, люди старшего возраста. Площадка стала настоящим местом притяжения для жителей микрорайонов Университетский и Первомайский, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
В парке «Комсомольский» покрасили заборы. Кроме того, завершён демонтаж конструкций бывшего канатного парка, и теперь территория постепенно очищается. Значительные изменения происходят и на площади Декабристов. После доставки необходимых строительных материалов рабочие начали монтаж новой тротуарной плитки.
Рядом с известным памятником — танком «Иркутский комсомолец» — монтируют бордюры, а бетонное основание монумента уже привели в порядок. На острове Юность развернулись наиболее масштабные строительные работы. Специалисты занимаются заливкой бетонных плит и одновременно монтируют армирующие конструкции для будущих сооружений.