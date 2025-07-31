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На Украине мужчины старше 25 лет автоматически станут солдатами запаса

Нововведение также касается женщин с медицинским образованием.

Источник: Аргументы и факты

Украинцы в возрасте от 25 лет, не случившие в армии, станут солдатами или матросами запаса, сообщает Минобороны Украины.

Правительство страны утвердило нововведение, согласно которому достигшие 25 лет военнообязанные украинцы будут получать воинское звание «солдат (матрос) запаса». Одновременно их поставят на воинский учёт.

Этот процесс является автоматическим, граждан Украины не станут вызывать в территориальный центр комплектования.

Нововведение касается и женщин с медицинским образованием.

Напомним, на Украине действует военное положение, выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период его действия запрещён. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.

Ранее сообщалось, что в Харькове сотрудники ТЦК избили 80-летних родителей мобилизованного.