Нутрициолог рассказала о влиянии питания на успеваемость школьников

По словам врача, омега-3, которая содержится в жирной рыбе (лососе, скумбрии, сардинах), необходим для формирования нейронных связей, орехи и семечки богаты магнием и цинком, которые снижают уровень тревожности и способствуют качественному сну, необходимому для обучения.