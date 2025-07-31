Нутрициолог рассказала о влиянии питания на успеваемость школьников

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Жирная рыба, яйца, орехи и семечки помогут улучшить работу мозга ребенка, тогда как искусственные красители, избыток сахара и обезвоживание мешают концентрации, сообщила РИА Новости нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации Профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун.
Специалист отметила, что питание напрямую влияет на способность ребенка концентрироваться, запоминать информацию и справляться с учебной нагрузкой.
«Быстрые углеводы (белый хлеб, сладкие хлопья, печенье) вызывают резкий скачок глюкозы, за которым следует “углеводный краш” — усталость, раздражительность, потеря концентрации. Согласно исследованию Journal of School Health (2021), дети, завтракающие сладкими хлопьями, на 40% хуже справляются с тестами на внимание к середине учебного дня», — сообщила нутрициолог.
По словам врача, омега-3, которая содержится в жирной рыбе (лососе, скумбрии, сардинах), необходим для формирования нейронных связей, орехи и семечки богаты магнием и цинком, которые снижают уровень тревожности и способствуют качественному сну, необходимому для обучения.
«Дети с достаточным уровнем омега-3 показывают лучшие результаты по памяти и скорости обработки информации (Nutrients, 2020). Яйца содержат холин, предшественник ацетилхолина (нейромедиатора памяти). Всего одно яйцо в день может улучшить когнитивные функции младших школьников на 15−20%» — объяснила специалист.
Как рассказала нутрициолог, искусственные красители, избыток сахара и обезвоживание мешают концентрации ребенка.
«Искусственные красители (E102, E110) ассоциированы с гиперактивностью и снижением внимания (Lancet, 2007). Избыток сахара нарушает работу гиппокампа (зоны мозга, отвечающей за память). Обезвоживание, даже легкое, снижение водного баланса снижает умственную работоспособность на 10−15%» — рассказала врач.
Нутрициолог дала практический совет: «Замените сладкий перекус на овсянку с орехами и ягодами или бутерброд с авокадо и яйцом — это обеспечит стабильную энергию на три-четыре часа».