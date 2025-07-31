Аэропорт Волгограда временно закрыли

Аэропорт Волгограда временно прекратил приём и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко. По его словам, ограничения введены для обеспечения безопасности полётов. Особый режим начал действовать около 00:01 по московскому времени.
Российские аэропорты регулярно вводят временные ограничения из-за угрозы атак украинских дронов. Так, 29 июля в аэропорту Калуги Грабцево особые меры продлились около шести часов. Ранее, 27 июля, воздушная гавань Волгограда также временно ограничивала работу, а накануне в Грозном такие меры вводились трижды.