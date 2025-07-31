Роспотребнадзор разъяснил, как правильно выбрать молоко

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Качественное молоко должно быть однородным, без осадка и посторонних запахов, поэтому при его выборе нужно обратить внимание на его внешний вид, цвет и запах, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор в условиях разнообразия молочной продукции на прилавках магазинов разъяснил, как правильно выбрать молоко. Сначала необходимо проверить целостность упаковки, не следует приобретать молоко, если она повреждена или имеет вмятины. Также важна четкая информация о сроке годности, условиях хранения и температурном режиме.
«Молоко является продуктом, состоящим из одного компонента, поэтому на этикетке может отсутствовать раздел “состав”. Вполне допустимо встретить фразы, такие как “Изготовлено из коровьего молока” или “Изготовлено из цельного молока”. Также может быть указано: “Состав: цельное молоко, обезжиренное молоко”, — сообщили РИА Новости в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что молоко должно храниться в холодильнике. При его покупке в торговой сети нужно убедиться, что оно хранилось при правильной температуре. Нагревание продукта в магазинах может негативно сказаться на его качестве.
Там добавили, что существуют различные виды молока, поэтому нужно ознакомиться с характеристиками каждого типа, чтобы выбрать тот, который наилучшим образом соответствует потребностям и предпочтениям.
«При выборе молока обратите внимание на его внешний вид, цвет и запах. Качественное молоко должно быть однородным, без осадка и посторонних запахов», — уточнили в Роспотребнадзоре.