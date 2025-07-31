Продажи Оземпика и его аналогов выросли в России в четыре раза

Ранее URA.RU сообщало, что в январе-феврале 2025 года продажи антидепрессантов в российских аптеках достигли 2,8 млрд рублей — это рекорд за последние пять лет. Всего было реализовано 3,2 млн упаковок, что на 30% больше в денежном выражении и на 15% — в натуральном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.