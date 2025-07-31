Церковный праздник 31 июля 2025: приметы, традиции и запреты

Существуют различные приметы, связанные с этим днем. Например, если в этот день будет дождь, то осень ожидается дождливой. Если же погода будет ясной и солнечной, то зима обещает быть холодной и снежной. Также считается, что если на Илью много роса, то предстоящий год будет урожайным.