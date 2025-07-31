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Церковный праздник 31 июля 2025: приметы, традиции и запреты

31 июля православная церковь отмечает праздник в честь святых, и в этом году он особенно значим для верующих.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

31 июля православная церковь отмечает праздник в честь святых, и в этом году он особенно значим для верующих. Этот день посвящён памяти святого Ильи Пророка, который считается защитником и покровителем всех, кто обращается к нему с молитвой.

Традиции праздника.

В этот день верующие собираются в храмах на богослужения, где читаются молитвы и проповеди, посвящённые жизни и деяниям святого Ильи. Особое внимание уделяется благотворительности: многие прихожане стараются помочь нуждающимся, делая пожертвования или участвуя в акциях милосердия.

Согласно традиции, в этот день принято готовить пироги и угощения, чтобы угостить родных и близких. Также многие семьи собираются за общим столом, чтобы отметить праздник в кругу родных.

Приметы на 31 июля.

Существуют различные приметы, связанные с этим днем. Например, если в этот день будет дождь, то осень ожидается дождливой. Если же погода будет ясной и солнечной, то зима обещает быть холодной и снежной. Также считается, что если на Илью много роса, то предстоящий год будет урожайным.

Запреты на праздник.

В день святого Ильи рекомендуется воздерживаться от тяжелой работы и домашних хлопот. Это время для молитвы и духовного очищения. Не стоит ссориться и конфликтовать, так как считается, что в этот день все негативные эмоции могут привлечь беды и несчастья.

Таким образом, 31 июля — это не только день почитания святого Ильи Пророка, но и время для размышлений о духовной жизни, укрепления семейных уз и помощи тем, кто в этом нуждается.