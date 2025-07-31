Михалков назвал унизительное условие для получения «Оскара» фильмом из РФ

«Русская картина может сегодня претендовать на “Оскар” в качестве фильма на иностранном языке только в том случае, если она так или иначе унижает свою страну. Тогда есть все шансы получить премию в Каннах, в Венеции, в Берлине, получить “Оскар”, но за этим же вообще нет оценки искусства!», — подчеркнул Михалков.