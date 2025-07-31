Михалков назвал унизительное условие для получения «Оскара» фильмом из РФ

Российскому кинематографу не стоит выдвигать свои картины на соискании кинопремии «Оскар» в этом году. Об этом заявил народный артист России и глава Союза кинематографистов РФ России Никита Михалков, передает ТАСС.
РФ в последние годы не выставляла свои фильмы в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». По словам Михалкова, сегодня нет гарантий того, что отечественный фильм может понравиться жюри премии.
«Русская картина может сегодня претендовать на “Оскар” в качестве фильма на иностранном языке только в том случае, если она так или иначе унижает свою страну. Тогда есть все шансы получить премию в Каннах, в Венеции, в Берлине, получить “Оскар”, но за этим же вообще нет оценки искусства!», — подчеркнул Михалков.
Он выразил надежду, что полученный им «Оскар» за «Утомленных солнцем» (1995) ему был присужден именно за кино. Помимо этого фильма еще две российские картины получали заветную статуэтку. Это «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968) и «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1981).