Глава МО Шмыгаль заявил, что у Украины скоро появятся свои баллистические ракеты

Украина «очень близка» к созданию собственных баллистических ракет. Об этом сообщил министр обороны страны Денис Шмыгаль.
— Украинский президент Владимир Зеленский уже анонсировал, что страна будет иметь свою баллистику. Мы очень близки к этому, — заявил он в интервью украинской службе ВВС.
Отмечается, что на Украине были выделены «значительные финансы» на создание баллистических ракет, передает RT.
На Украине началось массовое производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан» с боевой частью массой 480 килограммов — боеголовка якобы способна «достать до Москвы», сообщило 23 июня издание The Times. По данным издания, дальность новой ракеты может составить 310 миль (498,9 километра — прим. «ВМ»), тогда как расстояние от украино-российской границы до Москвы равняется 300 милям (482,8 километра — прим. «ВМ»).
О начале разработки оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» Минобороны Украины упоминало в 2021 году. Согласно информации украинских журналистов, в качестве боевых средств в комплексе планировали использовать восемь тактических и две оперативно-тактические ракеты.