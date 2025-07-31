Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые выяснили, что быстрые прогулки снижают смертность

Ежедневные 15-минутные прогулки в быстром темпе снижают риск смертности на 20%, тогда как длительные прогулки в медленном темпе уменьшают этот показатель всего на 4%, говорится в исследовании «Ежедневные прогулки и смертность среди взрослых в США с учетом расовых и социально-экономических факторов», пишет РИА Новости.

Ежедневные 15-минутные прогулки в быстром темпе снижают риск смертности на 20%, тогда как длительные прогулки в медленном темпе уменьшают этот показатель всего на 4%, говорится в исследовании «Ежедневные прогулки и смертность среди взрослых в США с учетом расовых и социально-экономических факторов», пишет РИА Новости.

Авторы работы — учёные из Вандербильтского и Висконсинского университетов — проанализировали данные более 79,8 тысячи человек. Они отметили, что эффект снижения смертности был особенно заметен у участников с хроническими заболеваниями, однако быстрая ходьба приносит пользу всем.

«Найдена значимая связь между общей смертностью и ежедневными прогулками в быстром темпе. Всего 15 минут быстрой ходьбы в день способны снизить риск смерти примерно на 20%, тогда как трехчасовая прогулка в медленном темпе уменьшает его лишь на 4%», — подчеркивают исследователи.

В заключение они отметили, что регулярные быстрые прогулки являются доступным и эффективным способом улучшить здоровье и продлить жизнь.