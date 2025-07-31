Ученые выяснили, что быстрые прогулки снижают смертность

Ежедневные 15-минутные прогулки в быстром темпе снижают риск смертности на 20%, тогда как длительные прогулки в медленном темпе уменьшают этот показатель всего на 4%, говорится в исследовании «Ежедневные прогулки и смертность среди взрослых в США с учетом расовых и социально-экономических факторов», пишет РИА Новости.