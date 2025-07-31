На Камчатке произошло новое ощущаемое землетрясение

Утром того же дня у побережья Камчатки было зарегистрировано мощное землетрясение, ставшее самым сильным на полуострове с 1952 года. Власти региона сообщили, что его магнитуда достигла 8,8. В связи с этим на территории Камчатского края ввели режим повышенной готовности. Подземные толчки ощутили и жители Северо-Курильска, где после землетрясения наблюдалось цунами — волны достигали максимального заплеска около 200 метров. В этом районе проживают 2,4 тысячи человек, всех эвакуировали в безопасные места, где им предоставили чай и горячее питание.