От 15 до 45% стройматериалов в России рискуют быть фальсификатом

Эксперты подчеркивают, что использование подобных стройматериалов напрямую отражается на безопасности строительства, особенно при возведении многоэтажных зданий и объектов социальной инфраструктуры. По их мнению, это может привести к снижению качества строек, увеличению риска аварий и несчастных случаев, а также росту затрат на ремонт и обслуживание.