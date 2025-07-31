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Россиянам посоветовали способ снизить свою смертность

Ежедневные 15-минутные быстрые прогулки снижают смертность на 20%, тогда как долгая ходьба уменьшает ее только на 4%. Об этом говорится в исследовании ученых из Вандербильтского университета и Висконсинского университета в США.

Ученые установили, что быстрые прогулки снижают смертность.

Ежедневные 15-минутные быстрые прогулки снижают смертность на 20%, тогда как долгая ходьба уменьшает ее только на 4%. Об этом говорится в исследовании ученых из Вандербильтского университета и Висконсинского университета в США.

«Всего 15 минут быстрой ходьбы ежедневно снижают общий риск смертности на впечатляющие 20%. В то время как трехчасовая медленная прогулка дает лишь 4%-ное снижение. Особенно заметен положительный эффект у людей с хроническими заболеваниями — для них быстрая ходьба оказалась даже полезнее, чем для полностью здоровых участников», — следует из научной статьи «Ежедневные прогулки и смертность среди взрослых в США» Вандербильтского университета и Висконсинского университета в США, с которой ознакомилось РИА Новости.

Чтобы прийти к этому выводу исследователи из США изучили данные более чем 79,8 тысячи человек. Ученые подчеркивают, что регулярные быстрые прогулки могут стать «эффективной стратегией для улучшения показателей здоровья».

В России ранее нашли способ существенно снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. По данным министра здравоохранения России Михаила Мурашко, около 20% пациентов, перенесших инфаркт или инсульт, сохраняют жизнь за счет правильно подобранного медикаментозного лечения.

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