Россиянам посоветовали способ снизить свою смертность

«Всего 15 минут быстрой ходьбы ежедневно снижают общий риск смертности на впечатляющие 20%. В то время как трехчасовая медленная прогулка дает лишь 4%-ное снижение. Особенно заметен положительный эффект у людей с хроническими заболеваниями — для них быстрая ходьба оказалась даже полезнее, чем для полностью здоровых участников», — следует из научной статьи «Ежедневные прогулки и смертность среди взрослых в США» Вандербильтского университета и Висконсинского университета в США, с которой ознакомилось РИА Новости.