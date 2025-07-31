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«РВ» показала кадры облёта дроном Красноармейска, за который идут бои

На кадрах запечатлены пожары от взрывов.

Источник: Аргументы и факты

Город Красноармейск, за который в настоящее время ведутся бои, сняли с беспилотного летательного аппарата, кадры показал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Первые кадры облёта дроном Покровска, за который идут ожесточённые бои», — говорится в сообщении.

Военкоры уточнили, что на кадрах запечатлена панорама города. Кроме того, зафиксированы пожары от взрывов, произошедших в ходе боевых действий.

Напомним, солдаты ВСУ жалуются, что украинским военным около Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова в Донецкой народной республике грозит котёл.

Ранее сообщалось, что российские военные формируют «челюсти» котла для Вооружённых сил Украины за Красноармейском.