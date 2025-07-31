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Ветеран «Вагнера» заявил, что ВСУ могут готовить вторжение в Брянскую область

Украинские войска могут готовить вторжение еще в один регион РФ — Брянскую область. Признаки возможной подготовки операции заметил ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», ведущий в Telegram блог под псевдонимом Condottiero.

Украинские войска могут готовить вторжение еще в один регион РФ — Брянскую область. Признаки возможной подготовки операции заметил ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», ведущий в Telegram блог под псевдонимом Condottiero.

По его мнению, признаком возможной подготовки операции в российском регионе является концентрация сил и средств украинской армии в Черниговской области, в десятке километров от границы России. Он не исключил, что бойцы ВСУ могут попытаться повторить операцию, которую ранее провели в Курской области.

— Назначение группировки может быть как для обороны северных рубежей Киевской области, так и для подготовки вторжения на территорию России, — написал он в канале.

Вооруженные силы Украины приступили к подготовке крупной военной операции по высадке нескольких тысяч военных у берегов Херсонской области, сообщил 30 июля Telegram-канал Mash.

По его данным, в окрестностях Кинбурнской и Тендровской кос зафиксирована повышенная активность украинских БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы.

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