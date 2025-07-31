Эксперт Сивакова: удаление хромосомы у клеток с синдромом Дауна рискованно

Сивакова пояснила, что сейчас женщинам рекомендуется генетическое консультирование при планировании беременности, особенно если есть семейная история заболеваний. «Открытие японских ученых, позволившее удалять лишнюю 21-ю хромосому с помощью усовершенствованного CRISPR, открывает новые перспективы в лечении синдрома Дауна — заболевания, которое до сих пор считалось неизлечимым. В сочетании с современными методами диагностики и профилактики это может стать важным шагом к улучшению качества жизни людей с этим синдромом и их семей», — добавила она, отметив, что информирование будущих родителей о рисках и возможностях диагностики остается ключевым для принятия осознанных решений.