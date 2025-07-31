Зеленский сообщил о масштабных соглашениях с США по военной помощи

Украина согласовала основные принципы соглашений с Соединенными Штатами по поставкам оружия. Об этом в среду, 30 июля, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
— Это усилит обе наши страны, а значит, и наших союзников. Мы очень ценим шаги США для давления на РФ ради мира. Именно сейчас нужно действовать, чтобы принудить ее к миру, — заявил он в обращении в Telegram-канале.
Глава Украины добавил, что власти готовят «сейчас новые разговоры и встречи» с партнерами на разных уровнях. Их целью является «усилить позиции Украины и всех, кто стремится к миру».
Зеленский не привел деталей соглашений, передает РБК.
Украина «очень близка» к созданию собственных баллистических ракет, сообщил министр обороны страны Денис Шмыгаль. Отмечается, что на Украине были выделены «значительные финансы» на создание этого вида оружия.
На Украине началось массовое производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан» с боевой частью массой 480 килограммов — боеголовка якобы способна «достать до Москвы», сообщило 23 июня издание The Times.