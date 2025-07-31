Исполнитель теракта в «Крокусе» умышленно сбил семью на пешеходном переходе

Следствие установило новые шокирующие подробности о действиях террористов после нападения на «Крокус сити холл». Согласно материалам дела, один из нападавших умышленно совершил наезд на семью из четырех человек, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
Как следует из документов, террорист, управляя автомобилем Renault, продолжил реализацию преступного умысла, направленного на убийство людей. В результате наезда несовершеннолетние члены семьи получили травмы различной степени тяжести.
Этот эпизод произошел во время побега террористов с места теракта. Следствие рассматривает его как продолжение террористического акта.
Ранее сообщалось, что один из исполнителей теракта в «Крокусе» был выдворен из России в 2018 году.