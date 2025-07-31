В России вводят новые правила прохождения водительской медкомиссии

«С 1 августа медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки. Именно эти данные, номер и QR-код, нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции. По сути, бумажный вариант справки уходит в прошлое», — рассказал Шкуматов агентству РИА Новости.