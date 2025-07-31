В России вводят новые правила прохождения водительской медкомиссии

Водителям отменяют бумажные справки о здоровье.
С 1 августа в России вступают в силу новые правила прохождения водительской медицинской комиссии. Вместо бумажных справок водители будут получать электронные документы с QR-кодом. Об этом рассказал эксперт Народного фронта Петр Шкуматов.
«С 1 августа медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки. Именно эти данные, номер и QR-код, нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции. По сути, бумажный вариант справки уходит в прошлое», — рассказал Шкуматов агентству РИА Новости.
По словам эксперта, новый порядок поможет бороться с поддельными справками, которые ранее сложно было проверить. Также предполагается, что QR-код может использоваться при обращении в психиатрический и наркологический диспансеры. Учреждения будут вносить информацию о прохождении обследований в электронные базы.
Переход на электронные документы с QR-кодом для водительских медсправок — часть общей цифровизации государственных услуг в России. Ранее аналогичные меры были анонсированы для поступающих на госслужбу: с 1 января 2026 года их анкеты и фотографии также будут оформляться с использованием QR-кодов для проверки данных.