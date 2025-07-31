Михаил Стогниенко о новом проекте ТНТ, драматических ролях и соседстве с Дороховым

Каждое утро с понедельника по пятницу с 6:00 до 8:00 на ТНТ выходит «УТРО. ТНТ» — шоу, которое знакомит зрителей с актуальными трендами и обсуждает важные события, приглашая известных личностей. В одном из недавних выпусков гостем программы стал комик и актёр Михаил Стогниенко.
Михаил поделился своими впечатлениями от участия в новом проекте ТНТ «Погоня», где звёзды должны спасаться бегством на знаковых локациях Москвы, избегая «ловцов в черном» и зарабатывая призы. Он отметил, что ожидал, что процесс побега будет безобидным развлечением, но на практике это оказалось гораздо более волнительно.
«Это было жутко. Я увидел ловца на параллельной улице, как он резко бросился за кем-то. И тут я понял: “Опа, вот оно и началось”, — рассказал Михаил. — Пока не увидишь их вживую, они не кажутся страшными, но на самом деле они очень внушительные».
Говоря о своей физической подготовке, Стогниенко отметил, что предпочитает заниматься в спортзале, а не на улице. «Я хожу в спортзал периодически, особенно во время длительных съемок. Бегаю только на дорожках», — добавил он.
Несмотря на свою физическую форму, Михаил был пойман ловцами и выбыл из «Погони». Он подчеркнул, что не смог бы пойти на предательство ради победы. «В “Звездах в Африке” мы хитрили, но в “Погоне” у меня не было мысли кого-то сдать», — отметил комик.
Тем не менее, зрителей ждет новый проект: Михаил вскоре начнет репетиции для шоу «Однажды в России». Он рассказал, что это юмористическое шоу насчитывает 16 000 минут эфирного времени — это 267 часов. «Это впечатляющие цифры. Мы много времени тратим на съемки, и если людям нравится, значит, мы делаем что-то правильно», — прокомментировал он.
Также Михаил поделился интересным фактом о зарисовках шоу: иногда старые номера получают новую жизнь. «Бывают случаи, когда забытые номера вдруг становятся актуальными», — добавил он.
Кроме того, Стогниенко рассказал о своем соседстве с коллегами из «Однажды в России». Он и Денис Дорохов жили в одном подъезде: «Он на седьмом этаже, я на 13-м. В нашем районе уже около 12 человек из нашего продакшена».
Каждый раз, когда уезжаем на гастроли, мы вместе с Катькой уезжаем, у Кати муж с ребёнком остается, у меня жена с собакой — они друг друга начинают выручать, пока нас нет дома. То моя жена с ребёнком посидит, то Лёня придёт и наших котов с собакой покормит. На постоянной основе. Ну и плюс, не считая Моргуновых, у нас еще другие соседи есть", — добавил он.
В завершении беседы Михаил заявил, что впереди у него много творческих планов и проектов.
«У меня вообще цель, наверное, теперь будет, чтобы меня 24 часа в сутки по ТНТ показывали. Надо на все шоу сходить», — подчеркнул комик.
«Я уже успел сняться в трёх сериалах, название которых я пока не могу по понятным причинам озвучивать — они ещё не вышли. Одна из них [ролей] была, на удивление, более менее драматическая, остальные две — комедийные. И сейчас меня ещё утвердили в сериал с довольно серьезной ролью, с большой — много смен. Ждём, когда производство начнётся, я сильно воодушевлен этим проектом», — сказал он.
«Это очень интересно [играть драматическую роль]. Я бы хотел попробовать себя ещё в полном метре, но к нему прийти надо правильно — надо сходить поучиться. А драме надо учиться точно. Поэтому сейчас разгребусь с делами, пойду поучусь маленько», — резюмировал Стогниенко.