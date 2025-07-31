Михаил Стогниенко о новом проекте ТНТ, драматических ролях и соседстве с Дороховым

Каждый раз, когда уезжаем на гастроли, мы вместе с Катькой уезжаем, у Кати муж с ребёнком остается, у меня жена с собакой — они друг друга начинают выручать, пока нас нет дома. То моя жена с ребёнком посидит, то Лёня придёт и наших котов с собакой покормит. На постоянной основе. Ну и плюс, не считая Моргуновых, у нас еще другие соседи есть", — добавил он.