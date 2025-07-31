Железный солдат смело встречает огонь противника

Роботом управляют всего три камеры, которые дают полный контроль над ситуацией. Первая камера расположена на носу и обеспечивает маневренность при движении вперед, вторая находится на корме и отвечает за управление задним ходом. Основная, третья камера, предназначена для ведения огня и наблюдения за противником. Эта оптика позволяет распознать лицо врага на расстоянии до полукилометра, что делает «Курьера» еще более опасным и эффективным на передовой.