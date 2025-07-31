Железный солдат смело встречает огонь противника

Робототехнический комплекс «Курьер» спасает жизни российских бойцов и дезориентирует противника в зоне СВО. Многофункциональный дрон способен как вытащить раненого, так и прикрыть огнем.
На южно-донецком направлении российские военнослужащие из группировки «Восток» активно применяют новейший робототехнический комплекс под названием «Курьер». Машина, внешне напоминающая боевой внедорожник, представляет собой универсальную платформу, способную не только вести прицельный огонь из крупнокалиберного пулемета и автоматического гранатомета, но и перевозить боеприпасы, мины, провизию, а также эвакуировать раненых бойцов с поля боя.
— Робот «Курьер» фактически является нашим железным солдатом. Он идет впереди штурмовых групп, отвлекая на себя все внимание противника. Пока противник пытается вывести его из строя, наши ребята успевают зайти с фланга и выполнить боевую задачу без потерь, — рассказывает заместитель командира полка с позывным «Литер».
В одном из недавних боевых эпизодов «Курьер» приблизился на расстояние пяти метров к опорному пункту противника и открыл огонь из автоматического гранатомета, вызвав панику и дезорганизовав обороняющихся. Противник полностью сосредоточил внимание на роботе, благодаря чему российские штурмовики без потерь вошли на позиции и зачистили их. По словам командира штурмовой группы, успех операции во многом определила именно смелая и своевременная работа комплекса.
— Мы выдвигались на зачистку укрепрайона, где у противника было превосходство в огневых средствах, — вспоминает один из участников боя. — «Курьер» зашел первым. Пока украинские бойцы пытались остановить машину, мы обошли их слева, зашли в тыл и взяли опорник. Ни одного раненого у нас не было.
Роботом управляют всего три камеры, которые дают полный контроль над ситуацией. Первая камера расположена на носу и обеспечивает маневренность при движении вперед, вторая находится на корме и отвечает за управление задним ходом. Основная, третья камера, предназначена для ведения огня и наблюдения за противником. Эта оптика позволяет распознать лицо врага на расстоянии до полукилометра, что делает «Курьера» еще более опасным и эффективным на передовой.
— Управлять роботом так же просто, как играть в компьютерную игру, — делится оператор робототехники с позывным «Кома». — Робот может развивать скорость до 70 километров в час при перепрошивке, но сейчас мы используем три основных режима скорости: медленный для скрытого проникновения на территорию врага, средний для быстрой доставки мин и боеприпасов и быстрый — для экстренного отхода после выполнения задачи.
За счет продуманной конструкции «Курьер» способен преодолевать сложные препятствия, в том числе и глубокие рвы, становясь всепроходимым в любых условиях боевых действий.
На борту платформы может устанавливаться различное вооружение: от стандартного ПКТ до ДШК и автоматических гранатометов. Кроме того, по необходимости «Курьер» превращается в санитарный транспорт или технический тягач для подрыва мостов, завоза снарядов и создания инженерных заграждений.
По словам бойцов «Востока», «Курьер» не просто новая техника, а полноправный участник боевых действий, который уже успел доказать свою эффективность и незаменимость на передовой. Благодаря его появлению потери при выполнении штурмовых операций значительно сократились.
— Когда мы впервые увидели этот комплекс в деле, подумали: «Вот это да!» — признаются бойцы группировки «Восток». — Теперь он наш надежный товарищ, с которым не страшно идти в бой. Он не устает, не боится и всегда идет первым.
КСТАТИ.
Заряда аккумулятора «Курьера» хватает на30 километров пути, что позволяет машине беспрепятственно выполнить задачу и вернуться обратно. Гусеничный ход и низкая платформа позволяют ему эффективно работать в условиях застройки и на пересеченной местности.