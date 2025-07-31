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В Сахалинской области временно замедлили мобильный интернет ради безопасности жителей

В Сахалинской области временно снизили скорость мобильного интернета для повышения антитеррористической безопасности и защиты населения от возможных угроз, сообщили в региональном министерстве цифрового и технологического развития.

В Сахалинской области временно снизили скорость мобильного интернета для повышения антитеррористической безопасности и защиты населения от возможных угроз, сообщили в региональном министерстве цифрового и технологического развития. Министр Александр Снегирев подчеркнул, что такие меры необходимы для снижения рисков и обеспечения надежной защиты граждан. Об этом пишет sakh.online.

Жителям и туристам рекомендовано использовать стационарный интернет, подключаться к Wi-Fi, заранее загружать карты и оплачивать покупки наличными или банковскими картами на случай перебоев с мобильным интернетом.

Ограничения носят временный характер и будут отменены после стабилизации ситуации.