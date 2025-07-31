В Сахалинской области временно замедлили мобильный интернет ради безопасности жителей

В Сахалинской области временно снизили скорость мобильного интернета для повышения антитеррористической безопасности и защиты населения от возможных угроз, сообщили в региональном министерстве цифрового и технологического развития. Министр Александр Снегирев подчеркнул, что такие меры необходимы для снижения рисков и обеспечения надежной защиты граждан. Об этом пишет sakh.online.