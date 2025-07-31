Профессор Миршаймер: у Трампа нет внятного плана по Украине

У Соединённых Штатов нет никакой внятной стратегии или плана по Украине, заявил профессор из США Джон Миршаймер.
Он уточнил, что у американской стороны нет и козырей.
«Мы уже настолько сильно вовлечены в конфликт, что поворачивать поздно. Но и козырей у нас никаких нет. Если бы они были, Байден давно бы их сыграл, он был готов пойти на всё, лишь бы остаться в игре», — сказал Миршаймер.
Комментарий прозвучал в интервью Такеру Карлсону, журналист показал его в соцсети X*.
Профессор Чикагского университета подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не желает продолжать участие в украинском конфликте, но «просто уйти не может, так как пострадает репутация».
«Трамп хотел завершить конфликт, не хотел ввязываться. Но он не знает, что делать, у него нет плана, а американское посредничество провалилось», — напомнил он.
По его словам, у Трампа нет выбора. Он не может поддержать переговоры из-за того, что условия Российской Федерации неприемлемы для интересов США. Кроме того, у Вашингтона нет рычагов давления, а все угрозы, касающиеся пошлин и санкций, являются пустышкой.
«Произойдёт следующее: РФ победит, это уже неоспоримо, а винить в этом будут Трампа, потому что это произошло в его смену, естественно ему не хочется», — заявил Миршаймер.
Напомним, Трамп рассказал, что даёт десять дней на достижение договорённостей по ситуации на Украине.
Ранее политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что Трамп понял, что глобально проиграл на Украине.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.