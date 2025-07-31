Профессор Миршаймер: у Трампа нет внятного плана по Украине

«Мы уже настолько сильно вовлечены в конфликт, что поворачивать поздно. Но и козырей у нас никаких нет. Если бы они были, Байден давно бы их сыграл, он был готов пойти на всё, лишь бы остаться в игре», — сказал Миршаймер.