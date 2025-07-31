Кадеты вдохновились историей героя и решили помочь фронту

Кадеты столичной школы № 2097 помогают участникам спецоперции и жителям новых территорий.
Один из бывших учеников — Александр, встал на защиту Родины еще в 2022 году. И не забывает про любимую школу. Так, три года назад он провел там первый «Урок мужества». Кадеты настолько впечатлились встречей, что захотели чем-то помочь военным. Вместе с воспитателем кадетского класса ГБОУ «Школа № 2097» Иваном Васиным собирают гумпомощь с необходимыми для конкретных подразделений вещами.
— А еще мы с друзьями пишем письма солдатам (в рамках акции «Напиши письмо солдату». — «ВМ»). Взрослые тоже поддерживают нас в этом важном деле, помогают собирать посылки для бойцов, — рассказывает «Вечерней Москве» учащийся 8 «Р» кадетского класса школы № 2097 Владимир Кончанин. — Бойцы защищают нас и нашу Родину от зла, которое иначе может прийти на нашу землю. И как деды и прадеды, так же воюют с фашизмом, но теперь с большим количеством вражеских стран.
Учащиеся старших классов в свободное время плетут маскировочные сети. В этом им помогают родные и близкие.
— Нельзя остаться в стороне, когда видишь, как другие отдают все силы ради приближения Победы, — говорит кадет Сабрина Рузиева. — Поэтому я тоже стала плести сети. Ведь каждое из наших изделий дает дополнительную безопасность для бойцов.
Да и сам Иван Васин поддерживает жителей Донбасса. Недавно он отвозил канцелярские принадлежности учащимся Многопрофильного лицея № 1 в Донецке. И вместе с тем передал гумпомощь военнослужащим. Кроме этого, один из офицеров-воспитателей кадетских классов школы № 2097 Дмитрий Еременко помогает одному из медицинских подразделений, выполняющему боевые задачи на запорожском направлении.
— Думаю, наш маленький вклад поможет приблизить Победу. Ведь благодаря тому, что мы делаем, бойцы ощущают духовный подъем и знают, что за их спинами стоят люди и целая страна, — говорит Владимир Кончанин. — Чем сплоченнее мы будем в тылу, тем сильнее будут военные.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Иван Васин, воспитатель кадетского класса ГБОУ «Школа № 2097»:
— Кадетам как-то довелось собрать беспилотные катера из пеноплекса для одного из подразделений морской пехоты. Конечно, делали они это под чутким руководством своих родителей и педагогов. Такой интересный опыт надолго останется в памяти ребят. В патриотическом воспитании важны реальные действия и личный пример, чтобы привлечь учеников к помощи защитникам Отечества. Поездки офицеров-воспитателей в период отпуска показывают, что в свободное время можно не только отдыхать, но и трудиться на благо Родины!