Кадеты вдохновились историей героя и решили помочь фронту

— Кадетам как-то довелось собрать беспилотные катера из пеноплекса для одного из подразделений морской пехоты. Конечно, делали они это под чутким руководством своих родителей и педагогов. Такой интересный опыт надолго останется в памяти ребят. В патриотическом воспитании важны реальные действия и личный пример, чтобы привлечь учеников к помощи защитникам Отечества. Поездки офицеров-воспитателей в период отпуска показывают, что в свободное время можно не только отдыхать, но и трудиться на благо Родины!