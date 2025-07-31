Как правильно делать комплименты девушке: психолог дала советы

При выборе комплимента для девушки важно учитывать не только слова, но и невербальные сигналы. Психолог Марина Папкова поделилась с KP.RU, что успех комплимента во многом зависит от того, как его произнести, а не только от содержания.
— Для того, чтобы с помощью комплимента произвести впечатление и получить эмоциональный отклик, важна форма подачи. Мужчины стараются придумать оригинальные комплименты, и это важно, но еще более важно учитывать, что основную информацию в общении люди получают из невербальных сигналов, — пояснила Папкова.
Когда мужчина делает комплимент, важно, чтобы его слова звучали уверенно, а внимание было сосредоточено на девушке. Невербальные сигналы, такие как прямой зрительный контакт и заинтересованность в разговоре, могут усилить эффект от слов.
Кроме того, психолог посоветовала избегать банальных или пошлых комплиментов. Лучше подчеркнуть личные качества девушки, например, ее стиль или умение, а не просто хвалить внешность. Это добавляет комплименту искренности и индивидуальности.