В Госдуме предложили новый повод к выдворению мигрантов из России

«Предлагается в обязательном порядке выдворять иностранных граждан с территории России за проведение предвыборной агитации. Также предлагается увеличить административные штрафы для юридических и должностных лиц за привлечение иностранцев к проведению предвыборной агитации», — приводит «ПРАЙМ» выдержку из пояснительной записки к документу.