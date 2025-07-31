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В Госдуме предложили новый повод к выдворению мигрантов из России

Выдворять иностранных граждан с территории России за проведение предвыборной агитации, а также повысить штрафы за привлечение мигрантов для работы во время предвыборной кампании предлагают депутаты Госдумы. Межфракционный законопроект внесут в палату парламента.

Автором инициативы стал лидер партии СРЗП Сергей Миронов.

Выдворять иностранных граждан с территории России за проведение предвыборной агитации, а также повысить штрафы за привлечение мигрантов для работы во время предвыборной кампании предлагают депутаты Госдумы. Межфракционный законопроект внесут в палату парламента.

«Предлагается в обязательном порядке выдворять иностранных граждан с территории России за проведение предвыборной агитации. Также предлагается увеличить административные штрафы для юридических и должностных лиц за привлечение иностранцев к проведению предвыборной агитации», — приводит «ПРАЙМ» выдержку из пояснительной записки к документу.

Ужесточение мер связано с необходимостью обеспечить прозрачность и законность избирательного процесса. Один из авторов инициативы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что подобные изменения помогут предотвратить вмешательство иностранных граждан в избирательные кампании.

Ранее правительство России поддержало законопроект о расширении оснований для увольнения иностранных граждан. Теперь увольнение станет возможным, если работодатель должен сократить численность иностранных работников во исполнение региональных нормативных актов.