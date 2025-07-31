Экс-депутата Госдумы наказали за симпатии к ЛГБТ*

Московский суд вынес бывшему депутату Государственной думы Александру Баранникову штраф за пропаганду ЛГБТ (признано в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ) в соцсети для однополых отношений (ЛГБТ признано в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ). Об этом сообщается в материалах дела.