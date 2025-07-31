Экс-депутата Госдумы наказали за симпатии к ЛГБТ*

Баранников не признал свою вину.
Московский суд вынес бывшему депутату Государственной думы Александру Баранникову штраф за пропаганду ЛГБТ (признано в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ) в соцсети для однополых отношений (ЛГБТ признано в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ). Об этом сообщается в материалах дела.
«Баранникова Александра Евгеньевича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в интернете), и назначить ему наказание в виде административного штрафа», — передает ТАСС содержание документов. Уточняется, что бывший депутат свою вину не признал.
Нарушение было выявлено сотрудниками Центра по противодействию экстремизму. Суд установил, что Баранников занимался пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений через размещение в интернете анкеты с собственной фотографией, содержащей подобную информацию для неограниченного круга лиц.
Баранников указал на истечение срока давности и отсутствие доказательств принадлежности ему страницы в соцсети. Однако личность владельца профиля была подтверждена путем сопоставления фотографий и персональных данных.
Ранее в Москве были задержаны сотрудники издательства «Индивидуум принт», входящего в структуру «Эксмо», по подозрению в пропаганде ЛГБТ. По информации Следственного комитета, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года они распространяли среди подростков литературу соответствующего содержания.
*ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ.